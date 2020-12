Amsterdam start campagne 'Hou van je Held': "Blijk van waardering is erg leuk"

In Amsterdam is de campagne 'Hou van je Held' van start gegaan. Mensen die zich in coronatijd hebben ingezet voor anderen worden door de gemeente in het zonnetje gezet. Bij de campagne hoort een speldje met daarop de tekst #Houvanjeheld. Het eerste speldje werd vanmiddag uitgereikt door burgemeester Femke Halsema bij de ambulancepost van het OLVG West.