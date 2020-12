Het Geert Grote College en het Fons Vitae Lyceum gaan over op afstandsonderwijs omdat het aantal coronabesmettingen in de schoolgebouwen te hoog oploopt. In een brief aan de ouders heeft Rector Corelia Pluut van het Geert Grote College laten weten het te betreuren, schrijft Het Parool.

‘Juist omdat we de onrust rond de coronasituatie zien groeien bij zowel de medewerkers van de school als bij de leerlingen en de ouders, nemen we zelf de regie met deze maatregel,’ schrijft rector Simone de Kruijk van het Fons Vitae Lyceum in een brief. Leerlingen van beide scholen worden in januari weer verwacht.