Beelden vrijgegeven van man die steelt van filmploeg in café Vijzelgracht

De politie geeft beelden vrij van een man die ervan verdacht wordt de rugtas van een lid van een filmploeg te hebben gestolen. Dit gebeurde eind juli in een café aan de Vijzelgracht in het Centrum.

'De tassen van de filmploeg zijn in een openbare ruimte op de eerste etage van het café neergelegd, ook de tas van het slachtoffer, een grijs-groene backpack van het merk The North Face, zit hierbij', vertelt politiewoordvoerder Jelmer Geerds.



Op bewakingsbeelden is te zien dat de tassen links in beeld neer zijn gelegd. De verdachte staat rechts en heeft zelf ook een rugtas bij zich van The North Face. Als het moment daar is, gooit hij zijn rugtas neer op de plek waar hij de tas van het slachtoffer meepakt.

Beelden tv-producent weg

'Het slachtoffer baalt flink. Naast persoonlijke eigendommen zaten er ook eigendommen van de televisieproducent in, waaronder verschillende schijven met materiaal, EarPods van Apple en een schroefmachine van het merk De Walt'.



De verdachte wordt ongeveer 1.80 meter geschat en is tussen de 30 en 45 jaar oud. Hij heeft een stevig postuur, kort zwart haar en een lichte tot licht getinte huidskleur. Op 24 juli, de dag van de diefstal, droeg hij een spijkerbroek, shirt met lange mouwen, zwarte schoenen en een donkere zonnebril.