Oproep: doe mee of herdenk tijdens oud & nieuw op AT5

Het Museumplein is dit jaar het decor van de centrale viering van de jaarwisseling en van het nationale aftelmoment naar 2021. Tijdens de show wordt er teruggeblikt op het jaar 2020.

Door de maatregelen rondom het coronavirus is het niet mogelijk om dit evenement bij te wonen. De viering is wel is live te volgen via AT5. De viering begint om 22:30 uur en wordt mede vormgegeven door Amsterdams talent. Het programma is live te volgen via AT5 en AT5.nl.