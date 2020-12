479 nieuwe coronabesmettingen in de stad, opnieuw stijging

De eerste week van december schommelde het aantal dagelijks vastgestelde besmettingen tussen de 216 en 350, terwijl dat de laatste paar dagen boven de 400 uitkomt. Gisteren en eergisteren werden respectievelijk 413 en 416 nieuwe besmettingen vastgesteld.

De laatste 24 uur werd in de stad een coronapatiënt in het ziekenhuis opgenomen, twee coronapatiënten overleden. In totaal is bij 43.397 mensen in de stad het coronavirus vastgesteld en werden 1220 coronapatiënten in een ziekenhuis opgenomen. Tot op heden zijn 447 coronapatiënten in de stad overleden.

De GGD meldde eerder deze week dat het aantal positief geteste mensen in de week van 30 november t/m 6 december met 15 procent is gestegen ten op zichte van de week daarvoor. Een week eerder was er nog sprake van een daling met 12 procent.