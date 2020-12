Stad NL V Elfi (16) is prof-squasher ondanks hernia: 'Ik mocht nooit meer sporten'

De 16-jarige Elfi Markus is één van Amsterdams grootste squashtalenten en droomt er van kinds af aan al van om de absolute top te bereiken. De schrik was dan ook groot toen zij een hernia opliep en van de dokter te horen kreeg dat zij nooit meer zou kunnen sporten. Maar haar topsportdroom opgeven was geen optie voor Elfi, vertelt zij in Wij Zijn Amsterdam aan Najim el Yarchouhi.

Op haar tiende kwam Elfi voor het eerst in aanraking met de sport. Sindsdien heeft zij al een hoop meegemaakt. Zo mocht zij al meerdere keren voor het Nederlands Team uitkomen en werd zij eerste op een Europees toernooi voor squashers onder de dertien. Dat was ook de tijd dat ze voor het eerst last kreeg van haar rug. Vanwege haar jonge leeftijd achtten de doktoren de kans op een hernia in eerste instantie erg klein, maar na verder onderzoek bleek dit toch de boosdoener te zijn.

Een hernia betekent voor veel topsporters het einde van hun professionele carrière. 'Het is gewoon heel onzeker, het kan er altijd weer opnieuw inschieten', legt Elfi uit. Toch weigerde ze haar topsportcarrière zomaar op te geven. Na een second opinion bleken er toch nog kansen voor haar te liggen om zich terug te vechten. Die kans greep zij met beide handen aan en ze zette alles op alles om zo goed en zo spoedig mogelijk te revalideren. In het voorjaar van 2019 behaalde ze weer haar eerste titel na de revalidatie. Op een Europees jeugdtoernooi won ze brons. Kort na dat EK kreeg ze weer last van haar rug. Een enorme domper maar ook nu is ze weer volop bezig met revalideren in de hoop om volgend jaar weer op een eindtoernooi te mogen schitteren.