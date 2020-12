Minder partydrugs, meer cannabisgebruik door corona: 'Snel wat lekkers halen voor vanavond'

'Mensen kopen meer, maar komen minder', vertelt coffeeshopeigenaar Paul Wilhelm. De toeristen zijn grotendeels weggevallen als klant, maar de locals maken dat verschil voor hem weer goed.

Volgens Wilhelm is het nou ook niet zo dat mensen 'zich kapot blowen', maar uit verveling, eenzaamheid of gewoon lekker bij een filmpje op de bank, grijpen Amsterdammers in deze tijden volgens de ondernemer wat sneller naar een wietje.

Die tendens is volgens Tom Bart van de Jellinek terug te zien in de cijfers. 'De klassieke uitgaansmiddelen zoals xtc, speed en cocaïne, die worden toch iets minder gebruikt. Maar middelen zoals alcohol en cannabis, die mensen ook wat vaker alleen thuis gebruiken en middelen die mensen ook wat vaker tegen stress gebruiken bijvoorbeeld, daar zien we dat een kleine groep het meer is gaan gebruiken.'