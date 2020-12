Tweetal crasht bij achtervolging in Noord

Een auto is vanavond gecrasht bij een achtervolging in Noord. De politie heeft kort daarop twee verdachten aangehouden.

Het voorval gebeurde rond 21.00 uur op het Kermispad. Volgens de politie ging er aan de achtervolging een verdachte situatie vooraf. Om wat voor situatie het precies ging, wordt nog onderzocht.

Volgens omstanders zouden twee mannen na de crash uit de auto zijn gevlucht en later zijn opgepakt door de politie. Een woordvoerder laat weten dat er inderdaad twee verdachten zijn aangehouden.

De plek is groots afgezet en de politie is met veel materieel ter plaatse. De auto die crashte is voorzien van een groen handelaarskenteken, vaak gebruikt door autohandelaren.