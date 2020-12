Automobilist vrijgesproken van veroorzaken dodelijk ongeluk Haarlemmerweg

Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Haarlemmerweg en de Bos en Lommerweg. De vrouw sloeg linksaf richting een parkeergelegenheid bij het Westerpark. De motorrijder moest een noodstop maken en sloeg over de kop. Hij knalde tegen de auto aan en de motor kwam op hem terecht. De man werd ter plaatse gereanimeerd, maar overleed aan zijn verwondingen.

De rechter oordeelde dat op camerabeelden van het ongeluk niet te zien is dat de vrouw abrupt is afgeslagen. Wel is vast komen te staan dat de motorrijder veel te hard reed, ongeveer 71 kilometer per uur in plaats van de toegestane 50 kilometer per uur. De rechtbank acht het aannemelijk dat de vrouw de motorrijder door deze hoge snelheid niet heeft zien aankomen.

De officier van justitie eiste een taakstraf en een ontzegging van de rijbevoegdheid tegen de vrouw. Maar zij werd dus vrijgesproken.