Politie vindt vuurwapens en munitie bij arrestatie Amsterdammer (28) voor plofkraak

De politie heeft een 28-jarige verdachte aangehouden voor het plegen van een plofkraak in de Duitse plaats Gemering. In de woning van de man zijn meerdere vuurwapens, munitie en een gestolen scooter aangetroffen.

De aanhouding gebeurde op verzoek van de Duitse autoriteiten. De man zou de plofkraak in de Duitse plaats hebben gepleegd in de nacht van 17 op 18 oktober 2018. Hij zou deel uitmaken van een plofkrakersbende die destijds op heterdaad werd betrapt. De daders probeerden te ontkomen door met hoge snelheid op politiewagens in te rijden.

Zijn mededaders konden desondanks worden gearresteerd. Daarbij loste de politie schoten. Inmiddels zijn de mededaders veroordeeld tot gevangenisstraffen oplopend tot twaalf jaar. Maar de Amsterdamse verdachte wist te ontsnappen.

Een onderzoek naar de verblijfplaats van de Amsterdammer, leidde vrijdagavond tot zijn arrestatie in zijn eigen woning. Hij wordt overgedragen aan Duitsland.