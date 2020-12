Klaas-Jan Huntelaar (37) stopt eind seizoen met voetballen: 'Eerst even rust'

Klaas-Jan Huntelaar stopt aan het einde van het seizoen met voetballen. Dat heeft hij gezegd in een interview met Fox Sports. Huntelaar scoorde vanavond het eerste doelpunt in het met 4-0 gewonnen duel tegen PEC Zwolle.

Hij stelde in het interview na het seizoen eerst even rust te willen hebben en een paar maanden thuis te zijn. 'Even landen weer, daarna zien we wel verder.' De 4-0 die Huntelaar vanavond maakte, was ook meteen zijn 150ste doelpunt in dienst van Ajax.

Hij kwam in de winter van 2006 van Heerenveen naar Amsterdam en wist meteen veelvuldig het net te vinden. In zijn eerste halve seizoen kwam hij tot zestien wedstrijden voor Ajax, waarin hij zestien keer scoorde. Doordat hij dat seizoen ook al 17 keer scoorde voor Heerenveen, werd hij topscorer van de competitie. Iets wat hij twee seizoenen later herhaalde.

Terugkeer

Na ruim 2,5 jaar vertrok hij naar Real Madrid waar hij een jaar bleef. Via AC Milan kwam hij bij het Duitse Schalke 04 terecht. Drie jaar geleden kwam hij weer terug naar Amsterdam, waar hij opnieuw een belangrijke schakel werd. Vooral in de competitie pikte hij de nodige doelpunten mee, al startte hij steeds minder vaak in de basis.

Hij kreeg desondanks veel waardering voor de rol die hij vervulde, ook van zijn ploeggenoten. Zo zei Noussair Mazraoui anderhalf jaar geleden tegen AT5 nadat Huntelaar er twee tegen Emmen maakte: 'Ik heb er alleen maar respect voor. Het is gewoon een legend. Hij wordt binnenkort 36, echt respect man.'

Contract verlengd

Afgelopen zomer verlengde hij zijn contract met een jaar. 'Ik wilde graag nog door en het liefste hier bij Ajax', zei de spits. 'Ik voel me fit, kom met plezier naar de club en ik weet zeker dat ik nog een bijdrage kan leveren op het veld. Maar ik weet dat mijn rol naarmate de jaren vorderen verandert.'

Directeur voetbalzaken Marc Overmars zei toen dat er ook met Huntelaar gesproken wordt over de toekomst en andere rollen voor hem bij Ajax.