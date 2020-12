Fietser zwaargewond geraakt bij ongeluk in Amstelveen

Een fietser (24) is afgelopen nacht zwaargewond geraakt bij een ongeval op de Beneluxbaan in Amstelveen. Hulpdiensten, waaronder een traumateam, waren snel ter plaatse.

De fietser kwam op het fietspad in botsing met een scoorrijder. Vermoedelijk gebeurde dat bij een inhaalpoging, want de fietser en scooterrijder reden in dezelfde richting. Door de klap liep de fietser zwaar letsel op.

De fietser was niet bij kennis en is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, waar hij nog steeds ligt.