Politie zoekt duo dat inbrak bij kaaswinkel in de Jordaan

'In de vroege ochtend van maandag 24 augustus rond 5.00 uur weten de twee verdachten de kaaswinkel binnen te komen. Ze veroorzaken veel glas- en braakschade', vertelt politiewoordvoerder Jelmer Geerds.

Ze nemen de afstortkluis mee van het merk Juwel Elegance in de kleur antracietgrijs. Ook worden een geldbedrag, dure flessen wijn, documenten en sleutels gestolen. 'Vermoedelijk is de bedrading van een camera in het kantoor van de winkel losgerukt. De beelden van binnen in de winkel zijn helaas niet heel scherp. Buiten staan, waarschijnlijk dezelfde twee, iets beter op beeld'.

Die beelden zijn van zo'n 45 minuten voor de inbraak, ter hoogte van de kaaswinkel. Ze lijken de omgeving te verkennen en lopen langs de winkel in de richting van de Prinsengracht. De eerste verdachte wordt tussen de 1.85 en 1.90 meter geschat. Hij droeg die dag een donkere jas met capuchon, een spijkerbroek en donkere schoenen. De andere verdachte is ongeveer 1.80 meter lang, heeft een donkere jas een donkere broek en witte schoenen.