Justitie onderzoekt signalen van foute 'corona-investeerders' in de horeca

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt signalen te onderzoeken van horeca-ondernemers in de stad die benaderd worden door criminele investeerders die hun geld proberen wit te wassen. Cafés en restaurants zijn extra kwetsbaar omdat ze al maanden geen of nauwelijks omzet draaien door de coronacrisis.

'Dat iemand bij een horecagelegenheid letterlijk met een cash koffer voor de deur staat om te kijken: kan ik de zaak overnemen?', noemt de Amsterdamse hoofdofficier van justitie René de Beukelaer ter illustratie.

Volgens hem zijn het dit soort signalen waar politie en justitie onderzoek naar doen. 'Ik snap dat het heel aanlokkelijk is. Dat mensen denken: dit zou wel eens een goeie way out kunnen zijn voor de ellende die ik nu meemaak.'

Een paar maanden geleden waarschuwde Koninklijke Horeca Nederland al voor dit soort praktijken. De OM-topman zegt dat kroegbazen en uitbaters van restaurants in de stad moeten oppassen voor louche figuren die hen proberen te helpen.