Promes ontkent betrokkenheid bij steekpartij

Quincy Promes ontkent betrokken te zijn geweest bij een steekpartij in Abcoude in juli van dit jaar. Vanmorgen kwam naar buiten dat de neef van Promes bij deze steekpartij zwaargewond raakte en dat Promes betrokken zou zijn.

Dat laat de advocaat van Promes, Manon Aalmoes, in een schriftelijke verklaring weten aan persbureau ANP, aldus NH Nieuws. 'Promes was op het moment van het incident niet ter plaatse', schrijft Maalmoes in het bericht. 'Promes werkt volledig mee aan het onderzoek.'

De 28-jarige aanvaller van Ajax werd zondagochtend gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de steekpartij. Volgens De Telegraaf zou de neef van Promes onder meer zeer ernstig knieletsel hebben opgelopen. Promes blijft in ieder geval tot maandag vastzitten.