D66: pleidooi bekertje glühwein verkopen was 'foutje'

De timing van het persbericht was wat ongemakkelijk, want Nederland staat aan de vooravond van een lockdown. Maar toch; lekker een bekertje glühwein op straat om op te warmen tijdens je wandeling of meedoen aan een heuse glühwalk van café van café, dat moet kunnen, vond D66. Daarom stuurde de partij een pleidooi voor het gedogen van de verkoop van de warme winterdrank. Daarvan komen ze nu terug.