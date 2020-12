Forum voor Democratie weer in gemeenteraad na terugkeer Van Schijndel

Anton van Schijndel is weer lid van Forum voor Democratie en zal namens de partij opereren in de gemeenteraad. Zo keert de naam van FvD weer terug in de Amsterdamse politiek. In april ging Van Schijndel nog als zelfstandige verder na meningsverschillen binnen de fractie.

Van Schijndel vormde samen met Annabel Nanninga en Kevin Kreuger de FvD-fractie in de Amsterdamse gemeenteraad. Maar in april werd Van Schijndel er door Nanninga uitgezet. De reden: interne meningsverschillen.

Van Schijndel ging als zelfstandige verder in de gemeenteraad, zonder lidmaatschap van FvD. In een brief van het bestuur van FvD staat dat hij nu wel weer lid is en namens de partij in de gemeenteraad zit.

Machtstrijd

In november bekritiseerde Nanninga de passieve houding van de partijleiding over herhaalde antisemitische uitdrukking van jonge FvD’ers. Thierry Baudet hield de macht, Nanninga en Kreuger verlieten de partij.

Terugkeer

Onder de naam Onafhankelijke Raadsfractie (ORF) gingen Nanninga en Kreuger verder als duo in de gemeenteraad. Aangezien zij zelf uit de FvD-fractie zijn gestapt, zit Van Schijndel er weer in.

Kevin Kreuger laat weten geen bezwaar te hebben tegen de rentree van Van Schijndel voor Forum voor Democratie, meldt Het Parool.