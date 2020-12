Lockdown: alle maatregelen op een rij

Premier Rutte heeft zojuist het land toegesproken en verzwaarde coronamaatregelen aangekondigd. 'Ik heb een ingrijpende boodschap. Nederland gaat vijf weken in lockdown. Alle plekken waar mensen elkaar ontmoeten gaan dicht. Op een paar uitzonderingen na.' Het is de strengste lockdown tot nu toe.

Vanaf woensdag mag er geen les meer gegeven worden op scholen. Alleen onderwijs op afstand mag. Dat geldt voor alle scholen en universiteiten, met een uitzondering voor leerlingen in het eindexamenjaar. De sluiting van scholen duurt zeker tot en met het weekend van 16 en 17 januari. In de eerste weken van het nieuwe jaar wordt dus ook online les gegeven.

De kinderopvang gaat eveneens woensdag op slot tot 17 januari. Ouders met een cruciaal beroep kunnen hun kind nog wel brengen voor noodopvang.

De lockdown betekent dat onder meer kappers en kledingzaken, maar ook de kerstmarkten, dierentuinen, bioscopen, sauna's, musea, seksclubs, concertzalen en de theaters dicht moeten. Bij bouwmarkten kun je nog wel producten bestellen en afhalen. De restaurants in hotels gaan dicht. Bibliotheken moeten ook sluiten, maar boeken kan je wel afhalen.

Supermarkten en drogisterijen blijven open. Medische contactberoepen zoals de tandarts blijven bereikbaar. In wijkcentra mogen alleen kwetsbare groepen activiteiten doen.

Andere bestaande maatregelen blijven gelden. Dat betekent dat de horeca dichtblijft en restaurants alleen nog afhaal- of bezorgmaaltijden mogen aanbieden. Ook de coffeeshops blijven dicht, afhalen is wel toegestaan.

Met kerst drie gasten, verder twee

Met kerst en de dag ervoor mag je drie gasten ontvangen, verder is twee het maximum en dat geldt ook voor de jaarwisseling.

Buiten mag je met hooguit twee mensen lopen of met je eigen gezin. Wat betreft de feestdagen zei de premier dat men ondanks alle beperkingen rekening moet houden met mensen die het zwaar hebben.

Voor sporters komen er nog meer beperkingen. Alle binnensportlocaties, dus ook sportscholen, moeten dicht. Sporten kan dus alleen nog buiten, met maximaal twee personen op anderhalve meter afstand. Die maatregel geldt alleen voor volwassenen; iedereen onder de 18 kan met meer mensen buiten sporten.

Topsporters worden eveneens uitgezonderd. Zij kunnen ook doorgaan met competities, in tegenstelling tot amateursporters.

Het kabinet roept iedereen op om tot half maart geen reis te boeken. Dat betekent dat bijvoorbeeld een skivakantie in de krokusvakantie dringend wordt afgeraden. Ook het OV moet gebruikt worden als het echt niet anders kan.

De maatregelen duren in ieder geval tot 19 januari. Op 12 januari is er een nieuwe persconferentie over de situatie na de 19e.