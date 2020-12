Vijf weken lockdown: scholen, winkels, theaters en hotelrestaurants dicht

Premier Rutte heeft zojuist het land toegesproken en verzwaarde coronamaatregelen aangekondigd. 'Ik heb een ingrijpende boodschap. Nederland gaat vijf weken in lockdown. Alle plekken waar mensen elkaar ontmoeten gaan dicht. Op een paar uitzonderingen na.' Het is de strengste lockdown tot nu toe.

Vanaf woensdag mag er geen les meer gegeven worden op scholen. Alleen onderwijs op afstand mag. Dat geldt voor alle scholen en universiteiten, met een uitzondering voor leerlingen in het eindexamenjaar.

De lockdown betekent dat onder meer kappers en kledingzaken, maar ook de kerstmarkten, dierentuinen, bioscopen, sauna's, musea, seksclubs, concertzalen en de theaters dicht moeten. Bij bouwmarkten kun je nog wel producten bestellen en afhalen. De restaurants in hotels gaan dicht. Bibliotheken moeten ook sluiten, maar boeken kan je wel afhalen.

Supermarkten en drogisterijen blijven open. Medische contactberoepen zoals de tandarts blijven bereikbaar. In wijkcentra mogen alleen kwetsbare groepen activiteiten doen.

Kerst

Met kerst mag je drie gasten ontvangen, verder is twee het maximum. Buiten mag je met hooguit twee mensen lopen of met je eigen gezin. Wat betreft de feestdagen zei de premier dat men ondanks alle beperkingen rekening moet houden met mensen die het zwaar hebben.

De sportscholen en zwembaden gaan dicht. Buitensportlocaties blijven open. Jongeren tot 18 jaar mogen blijven trainen in teamverband. Hardlopen in je eentje mag. Er is een negatief reisadvies voor het buitenland tot half maart. Het OV gebruik je alleen voor noodzakelijke reizen.

De maatregelen duren in ieder geval tot 19 januari. Op 12 januari is er een nieuwe persconferentie over de situatie na de 19e.