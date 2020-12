Nog even shoppen: 'Ik heb een ananasplant, dus iets te eten tijdens de lockdown'

Nog heel wat Amsterdammers zijn de stad ingegaan om te profiteren van de winkels die nog even open zijn. Morgen moeten alle niet-essentiële winkels voor vijf weken dicht en dat betekent dat je heel lang niet naar je favoriete winkel kunt. Plantenwinkel Wildernis op de Bilderijkstraat is zo'n winkel. Er stond een rij, een enorme rij. Het kostte de laatkomers zo'n 1,5 uur om de zaak in te komen.

Maar het was het wachten waard. Een klant kocht een ananasplant: 'Dan heb ik iets te eten tijdens de lockdown'. De meesten stonden er om de lokale winkels nog even te supporten. 'Ik was bang dat de planten dood zouden gaan, dus ik wacht graag even om er een paar te kopen en zo de winkel te steunen.'

Een voorbijganger was wat kritischer. 'Ze hebben hier fantastische planten. Maar ik ga niet in zo'n lange rij staan. Zo'n lockdown is er niet voor niets en dan helpt het niet om in zo'n rij te gaan staan.'