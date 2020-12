Lockdown van kracht, voorlopig laatste dag op school

Nederland is sinds middernacht op slot, op precies 24.00 uur ging de lockdown in die zeker tot en met 19 januari gaat duren. Om het aantal contacten tussen mensen drastisch te verminderen besloot het kabinet gisteren om de coronaregels verder aan te scherpen. Alle niet-essentiële winkels zijn daarom vanaf vandaag gesloten en vanaf morgen geldt dat ook voor scholen.

Ook contactberoepen (behalve medische contactberoepen) zijn de komende weken niet toegestaan. Massagesalons, nagelstudio's en kapperszaken moeten voorlopig de deuren sluiten. Voor veel kappers betekende dat gisteren: knippen tot je erbij neervalt, want honderden Amsterdammers belden op voor een last minute kerstcoupe.

Scholen dicht

Vanaf morgen gaan ook alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs weer over op online lessen. Voor universiteiten, hbo's en mbo's geldt hetzelfde. De kinderopvang is vanaf woensdag alleen nog open voor de kinderen van wie de ouders een cruciaal beroep hebben.

Net zoals eerder in november gaan ook musea, theaters en bioscopen weer dicht. Bibliotheken moeten ook de deuren sluiten, maar het afhalen van boeken mag nog wel. Sportscholen, die vanwege gezondheidsreden eerder wel open mochten blijven, moeten ook dicht, net als bijvoorbeeld zwembaden en andere binnensportlocaties.

Uit eten gaan is voorlopig helemaal uitgesloten, want ook de restaurants in hotels gaan dicht. Alle andere horeca is al langer dicht en blijft dat voorlopig ook.

Maximaal drie gasten met kerst

Net als alle andere Nederlanders wordt Amsterdammers gevraagd om thuis niet meer dan twee gasten per dag te ontvangen. Tijdens de kerstdagen gaat dat aantal met één omhoog. Buiten is een maximale groepsgrootte van twee personen toegestaan, behalve als het om mensen uit hetzelfde huishouden gaat.

Burgemeester Halsema noemde de nieuwe maatregelen gisteren 'een klap', maar wel een noodzakelijke. Tegen Het Parool zei ze de maatregelen vooral voor jongeren erg moeilijk te vinden: 'Het is nu aan ouders, zoals ik, om de kinderen er doorheen te helpen. De hoop die ze hadden om in kerstvakantie vriendjes te zien of iets leuks te doen, zoals naar de bioscoop, is weggevallen. Meer dan een maand thuis, dat is voor hen écht pittig'.