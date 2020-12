Steen door de ruit gegooid bij Westermoskee: 'Dit is wel heel erg schrikken'

Bij de Westermoskee is afgelopen nacht een grote steen door een ruit gegooid. De imam van de moskee aan het Piri Reïsplein vond de steen vanochtend in de gebedsruimte. Ook andere ruiten van de moskee zijn beschadigd.

'Dit is wel heel erg schrikken. Het was wel even grote verbazing. Wij zitten al jaren hier en nog nooit hebben we zoiets meegemaakt', vertelt Mustafa Simsek, bestuurslid van de Westermoskee. 'Het is wel even slikken en denken: "Wat nu?"'.

'Moskeevandalisme'

Simsek en de andere bestuursleden hebben geen idee wie er verantwoordelijk is voor het vernielen van de ruiten. Hij vreest dat het gaat om wat hij noemt 'moskeevandalisme'. 'Bekladdingen, dingen aan de moskeeën hangen, een briefje in de brievenbus van een moskee.' Simsek zegt dat de Westermoskee dat tot nu toe bespaard is gebleven. Maar hij ziet een toename van incidenten gericht tegen moskeeën in Nederland.