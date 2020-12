Nieuwbouw in de Zaanstreek: Authentieke Zaanse huisjes, vervuilde grond en veel Amsterdammers

Bouw Woon Leef is de maand december in de Zaanstreek. Een gebied waar veel wordt gebouwd. Het Rijk helpt daarin een handje in mee. Van de 290 miljoen euro die het Rijk beschikbaar stelt voor 51 duizend nieuwbouwwoningen, gaat 20.5 miljoen (7 procent) naar Zaanstad.

En dat de Zaanstreek in ontwikkeling is, is ook de Amsterdammer niet ontgaan. Het gebied is erg in trek bij de hoofdstedelingen. Weet ook woonwethouder van Zaanstad Songül Mutluer. ‘Vorig jaar ging bijna 40 procent van de Zaanse koopwoningen naar Amsterdammers.’

Amsterdammers in de Zaanstreek Geboren en getogen Amsterdammer Sylvia van Raalte wilde helemaal niet vertrekken uit Amsterdam. Maar een huis kopen in de stad ‘dat is vrij onmogelijk voor een beetje een acceptabele prijs.’ En als je dan toch een huis vindt dat je kan betalen, vertelt Sylvia: ‘Dan heb je een appartement van zestig vierkante meter, zonder buiten. Die tijd is wel voorbij.’ Bijkomend effect van al die Amsterdammers die in de Zaanstreek willen wonen, is dat de huizenprijzen in Zaanstad stijgen.Vervelend voor de Zaankanter die een huis zoekt in zijn eigen gemeente zou je zeggen. Maar zo denkt Patriek Duisdecker, zelf een Zaankanter, er niet over. Hijzelf betaalde zo'n 4,5 ton voor een woning van 190 vierkante meter. Bepaald geen Amsterdamse prijs. ‘Ik vind het eigenlijk hartstikke goed', stelt Patriek. 'Ze zijn meer dan welkom hier. Zo sta ik er in ieder geval in. Maar er zijn ook Zaankanters die zeggen: Daar komt weer een Amsterdammer en waar zijn mijn kansen dan om hier te wonen?’ Om de Zaankanter toch de mogelijkheid te bieden een huis te kopen heeft Zaanstad BKZ in het leven geroepen: Betaalbare Koop Zaanstad. Een uniek model dat voorrang geeft aan Zaanse starters met een inkomen van 35.000 tot 42.000 euro. Zaanstad bouwt voor deze doelgroep door heel Zaanstad woningen tot 220.000 euro. De kopers hoeven maar een ton te lenen, de rest blijft in bezit van Zaanstad.

Bouwen in industrieel gebied De 20.5 miljoen die Zaanstad van het Rijk heeft gekregen gaat voor een groot gedeelte op aan het ‘bouwrijp’ maken van de Zaanse grond. Want sporen van het rijke industriële Zaanse verleden kom je nog steeds tegen in de grond. Of zoals ontwikkelaar Edward Zevenbergen het zegt. ‘Het is één grote klerebende in die grond.’ En waar het verleden zich in de grond op een negatieve manier manifesteert, probeert men in het nieuwbouwproject Noordeinde het verleden boven de grond juist te eren. In de wijk komt voornamelijk laagbouw en dat allemaal in ‘authentieke’ Zaanse stijl. Een visie waar architect Daniel Diddens zich goed in kan vinden. ‘Ons doel is altijd geweest om het dorp te verlengen.’ En dat betekent dus dat zowel de stijl als de schaal van de nieuwbouw aansluit bij de bestaande bouw. Tegen het nieuw te bouwen wijkje aan staat nog een echt authentiek huisje met een al even authentieke bewoner.

Smuigers uit de 18e eeuw Arjen Rijst is een geboren Zaankanter. Al z’n hele leven woont hij in Wormerveer. Het huisje waar hij nu woont staat tegen het nieuw te bouwen wijkje aan. Hij heeft het huisje zoveel mogelijk in originele staat gehouden. Zo zitten er nog twee originele schouwen, smuigers in het Zaans, uit de 18e eeuw in het huisje. De komst van de nieuwe wijk ziet Rijst wel zitten. ‘Ik vind het mooi (...) het is altijd al een wijkje geweest met huisjes zoals dit, dat wordt het nu ook en dat vind ik mooi.’ Mochten de nieuwe bewoners een kijkje willen nemen in een echt authentiek Zaans huis dan zijn ze, onder één voorwaarde, zeer welkom bij Rijst. ‘Als ik goed vertrouwen heb in mensen laat ik ze het graag zien.’

