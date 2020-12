Bestuurder aangehouden in Zuid na dollemansrit over de A2

Een automobilist is aan het begin van de middag opgepakt na een lange achtervolging over de A2. Uiteindelijk wist de politie de bestuurder op de Rijnstraat aan de kant te krijgen, nadat hij de snelweg verlaten had.

Al ter hoogte van Utrecht zetten agenten de achtervolging in. Waarom precies is vooralsnog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat de bestuurder met hoge snelheid in de richting van Amsterdam reed, daarbij de trajectcontrole negerend. Zigzaggend reed hij tussen andere weggebruikers door.

Ter hoogte van Abcoude namen agenten van het Amsterdamse politiekorps de achtervolging over. 'Oude BMW gaat met ruim 180 kilometer per uur. Hyundai politieauto kan hem niet bijhouden', vertelde een getuige over de achtervolging.

Uiteindelijk werd de bestuurder op de Rijnstraat in een fuik gedreven en kon de automobilist worden aangehouden.