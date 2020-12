245 nieuwe coronabesmettingen gemeld in de stad

De afgelopen 24 uur zijn er 245 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld in Amsterdam. Dat zijn er een stuk minder dan de afgelopen dagen.

Gisteren ging het nog om 350 besmettingen, zondag 335 en zaterdag waren dat er 391.

In het afgelopen etmaal werden er drie nieuwe ziekenhuisopnames gemeld en twee sterfgevallen die te relateren zijn aan corona.

Het totaal aantal geregistreerde coronabesmettingen in de stad ligt nu op 44.718, maar het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk vele malen hoger.

Coronamaatregelen

Premier Rutte heeft gisteravond tijdens een toespraak vanuit het Torentje verzwaarde coronamaatregelen aangekondigd. 'Het coronavirus grijpt nog sneller om zich heen dan waar we vorige week mee rekenden', zei Rutte. 'En daarom gaat Nederland voor een periode van in ieder geval vijf weken in lockdown.'

Lees hier alle nieuwe maatregelen die gisteravond zijn aangekondigd.