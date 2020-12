Politiechef district Oost overgeplaatst vanwege 'verstoorde werkrelatie'

De politiechef van district Oost zal worden overgeplaatst naar een andere regio. Eerder werd een intern onderzoek ingesteld na klachten over het werkklimaat binnen het district. Daaruit blijkt dat er een 'verstoorde werkrelatie' is met een aantal werknemers.

In augustus werd bekend dat meerdere werknemers meldingen hadden gedaan over een 'onveilig werkklimaat'. Daarop mocht de desbetreffende districtchef van de Amsterdamse politie voorlopig niet aan het werk en werd hij met 'buitengewoon verlof' gestuurd. Ondertussen werd er een onderzoek gestart naar het werkklimaat binnen het district.

Uit dit onderzoek zijn geen strafbare feiten naar voren gekomen. Ook was er geen reden om aanvullend disciplinair onderzoek te doen. Wel werd duidelijk dat er een verstoorde werkrelatie is met een aantal mensen. Na de uitkomsten van het onderzoek heeft de eenheidsleiding besloten de districtchef over te plaatsen naar een soortgelijke functie buiten de eenheid Amsterdam.

'Als eenheidsleiding realiseren we ons de impact die het voornemen tot overplaatsing kan hebben', zegt politiechef Frank Paauw. 'Het besluit stelt zowel het district als het sectorhoofd in staat een nieuwe start te maken en is ook een opdracht aan onze organisatie om hier iets van te leren.'