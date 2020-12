Laatste raadsvergadering van het jaar volledig digitaal, stemmen per koerier

De afsluitende gemeenteraadsvergadering van 2020 zal geheel in 'coronastijl' digitaal plaatsvinden. Door de aangescherpte coronaregels vindt het presidium (dagelijks bestuur van de gemeenteraad) een hybride vergadering, met een gedeelte van de raadsleden in de raadszaal en een tweede deel achter de computer, niet langer verantwoord. De gehele gemeenteraadsvergadering wordt daarom vanachter beeldschermen afgewerkt.

Vandaag en (mocht dat nodig zijn) morgen staan de debatten gepland. Morgenavond wordt er vervolgens gestemd over alle plannen. Traditiegetrouw is de agenda van de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar een volle, want er wordt over de begroting van het komend jaar gesproken.

Kunstenplan en belastingen

Zo wordt er besloten over de hoogte van allerlei gemeentelijke belastingen zoals de precario en de kosten van parkeervergunningen. Daarnaast wordt er besloten over het Kunstenplan voor de komende jaren en komen de gemeentelijke plannen voor de volkstuinen aan bod. Ook wordt er afscheid genomen van wethouder Sharon Dijksma. Zij wordt vanavond beëdigd als burgemeester van Utrecht.

Na de computerdebatten moeten de raadsleden donderdagavond stemverklaringen afgeven. Maar omdat er verstrekkende amendementen op de begroting voor het komend jaar zijn ingediend, moeten er ook schriftelijke stemmingen plaatsvinden. In totaal moeten de raadsleden drie stembiljetten invullen, die biljetten worden per koerier bij de raadsleden bezorgd en ook weer opgehaald.

Voor meer berichtgeving over de laatste gemeenteraadsvergadering van coronajaar 2020 volg je vanmiddag AT5.nl, of bekijk onze app.