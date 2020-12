Lockdown is compleet: ook scholen en kinderopvang gesloten

Gisteren was het al de beurt aan alle niet-essentiële winkels, maar vanaf vandaag zijn ook scholen, mbo's, hbo's en universiteiten in het land gesloten. De kinderopvang is alleen nog open voor de kinderen van ouders die in cruciale beroepen werken. Maandag besloot het kabinet tot verregaande maatregelen om het oplopende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen.

Naast de sluiting van de scholen besloot het kabinet onder andere dat alleen essentiële winkels zoals supermarkten, tankstations en drogisterijen open mogen blijven. Concertzalen, musea en dierentuinen moeten weer hun deuren sluiten. Zij moesten dat begin november ook al. Niet-medische contactberoepen als kappers, masseurs en nagelstilisten zijn voorlopig niet toegestaan. Het gehele pakket aan maatregelen geldt tot ten minste 19 januari.

Basisscholen eerder open?

Met de lockdown wil het kabinet het aantal contactmomenten tussen mensen beperken. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaf eerder aan dat het sluiten van de scholen mede bedoeld was om ouders meer thuis te laten werken. Maar tegen dat argument kwamen veel Kamerleden gisteren in verzet. Zij vinden dat de lange sluiting van met name de basisscholen onverantwoord is richting kinderen die zich in een kwetsbare positie bevinden.

Op aandringen van de Tweede Kamer gaat het kabinet begin januari kijken of de basisscholen eerder open kunnen, zo schrijft de NOS. Premier Rutte gaf gisteren aan daar wel huiverig voor te zijn. 'Ik zeg geen keihard nee, maar ik wil ook geen valse verwachtingen wekken. Word niet boos als het uiteindelijk niet blijkt te kunnen'