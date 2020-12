Komende dagen nog zacht, rond kerst dalende temperaturen

Dat meldt weeronline. De temperatuur stijgt tot en met het weekend regelmatig tot in de dubbele cijfers, maar in de dagen voor kerst wordt het geleidelijk kouder.

Het is licht wisselvallig, soms valt wat lichte regen en motregen. Vooral donderdagochtend en in het weekend kunnen er buien vallen, maar echt heel nat wordt het niet. Koud wordt het ook niet: het kwik stijgt tot in het weekend rond de 10 graden. En dat is een stuk zacher dan normaal (5 tot 7 graden).

Na het weekend draait de wind naar het westen en wordt het iets minder zacht. De nachten worden ook kouder en in de nacht en vroege ochtend is het 3 tot 5 graden. Tijdens, maar vooral na kerst gaat de temperatuur verder naar beneden en neemt de kans op vorst in de nacht toe. Ook overdag wordt het dan niet warmer dan een graad of 5.

De kans op een witte kerst blijft echter klein en daarmee wordt het alweer het tiende achtereenvolgende jaar dat kerst groen verloopt.