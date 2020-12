Hotelreceptionisten kijken in de loop van een vuurwapen tijdens overval

Tijdens je nachtdienst plots overvallen worden door twee mannen met een wapen op zoek naar geld. Het overkomt twee nachtreceptionisten van een hotel aan de Hullenbergweg in Zuidoost begin november. De politie heeft in het opsporingsprogramma Bureau 020 beelden vrijgegeven van de overval.

De nachtreceptionisten hebben samen dienst op maandag 9 november. Een van de twee werk in het kantoor, de ander achter de balie. Om de zoveel tijd opent hij de voordeur voor hotelgasten. 'Rond vier uur in de nacht wordt aangeklopt door een man, de receptionist achter de balie loopt naar de deur, hij denkt dat het een hotelgast is die naar binnen wil', zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam.

Op de beelden van een camera achter de balie is te zien hoe dwingend de twee te werk gaan, een van de verdachte staat dreigend met het wapen richting de slachtoffers te zwaaien. Dan wordt er geroepen dat de kluis in het kantoor geopend moet worden en ze lopen naar het kantoor.

Hij loopt terug naar de toegangsdeur die hij openhoudt voor zijn collega, de tweede verdachte in deze zaak. 'Onder bedreiging van het wapen eisen de twee geld van de slachtoffers, die wijzen naar de balie. De tweede verdachte haalt een Albert Heijntas uit zijn jas en stopt er geld uit twee verschillende kassalades in.'

Ondertussen is zijn collega achter de balie gaan staan. Dat deze man geen hotelgast is wordt meteen duidelijk als hij naar binnen stapt. Hij trekt een vuurwapen en richt hem op de receptionist, pakt het slachtoffer vast en duwt hem richting de balie.

'De overval is voor de slachtoffers heel heftig geweest. Beide hebben een wapen op zich gericht gekregen. Bij een van hen werd het wapen zelfs tegen zijn hoofd gedrukt. Afschuwelijk om mee te maken en daarom willen we graag weten wie deze verdachten zijn', zegt Stor.

Signalementen

De man met het vuurwapen wordt tussen de 18 en 25 jaar oud geschat, is ongeveer 1. 80 lang en heeft een sportief postuur. Tijdens de overval droeg hij een zwarte jas met capuchon en witte strepen van het merk Nike. Hij had een zwarte trainingsbroek aan, ook van Nike. Verder had hij een zwarte pet op, een zwart mondkapje om, donkere schoenen en oranje werkhandschoenen aan.



De andere verdachte wordt ook tussen de 18 en 25 geschat, is tussen de 1.75 en 1.80 lang en heeft een mager postuur. Tijdens de overval droeg hij een zwarte jas van The North Face, zwarte schoenen van Nike, een zwart mondkapje, zwarte pet en blauwe handschoenen.