Verdachte van steengooien Westermoskee brengt mogelijke Hitlergroet op camerabeelden

Op beelden van bewakingscamera's van de Westermoskee is te zien hoe de man die ervan verdacht wordt een steen door de ruit gegooid te hebben, een beweging maakt die lijkt op de Hitlergroet. Gisteren trof de imam bij binnenkomst een grote steen in de gebedsruimte aan. Een ruit bleek gesneuveld, ook andere ramen waren beschadigd.

De moskee plaatste gisteren al een bericht op Instagram dat op camerabeelden te zien is hoe de vermoedelijke dader de nazigroet lijkt te brengen. Een bestuurder van moskee vertelt dat het om twee aparte momenten gaat, die beiden op video zijn vastgelegd. De politie bevestigt vanochtend aan AT5 dat er op de beelden een 'soortgelijke' beweging wordt gemaakt door de verdachte.

Het bestuur van de Westermoskee schrijft dat zij er vanuit gaat dat de vernieling een 'haatdragend en een islamofoob' karakter heeft. Inmiddels is er aangifte gedaan en hoopt het bestuur dat er snel iemand aangehouden kan worden in de zaak.

De politie zegt druk bezig te zijn met het onderzoek. Over motieven van de verdachte kan nog niets gezegd worden, vertelt een woordvoerder. 'Waar deze persoon vandaan komt en of hij bij een bepaalde groepering zou horen dat is nog volledig onduidelijk. '