Bijna-burgemeester Dijksma zwaait af: 'Het is niet zo dat ik 2 1/2 jaar heb stilgezeten'

Morgen begint ze als burgemeester van Utrecht, vanmiddag neemt wethouder Verkeer en Vervoer, Sharon Dijksma (PvdA) in de gemeenteraad afscheid van Amsterdam.

'Het was kort, ik snap de timingsproblematiek, maar die is er met dit soort dingen eigenlijk nooit in perfecte staat', zegt Dijksma in AT5's Park Politiek waarin zij terugblikt op haar periode in Amsterdam en reageert op de kritiek die er ook was nadat bekend werd dat zij de volgende burgemeester van Utrecht zou worden.



Dijksma vond uiteindelijk dat ze de vacature niet aan haar voorbij kon laten gaan: 'Ik heb er heel lang over gedaan om te beslissen dat ik dit ging doen. Ik heb mijn brief ook letterlijk op het allerlaatste moment ingestuurd en dat geeft wel aan dat ik het ook niet lichtvaardig heb gedaan, want ik laat wel wat achter.'



Dijksma zegt zich de kritiek op haar tussentijdse vertrek te hebben aangetrokken, maar: 'Het is niet zo dat ik in die tweeënhalf jaar heb stilgezeten. Ik heb denk ik wel werk verzet wat in een hele periode normaal wordt gedaan. Ik heb in ieder geval elke dag, tot aan vandaag, 200 procent mijn best gedaan.'



Dijksma zal in ieder geval de boeken ingaan als de wethouder 'bruggen en kades'. De deplorabele toestand van de fundamenten van de stad zaten wel in haar overdracht, zegt ze, maar de omvang van deze crisis verraste haar. Volgens Dijksma kan haar opvolger op raadsbrede steun rekenen om de vrijgemaakte honderden miljoenen euro's voor het onderhoud te gaan besteden: 'Dit gaat over generaties. We zijn er nog lang niet vanaf.'

Ook was de PvdA-bestuurder verantwoordelijk voor de plannen van dit college om de de stad autoluw te maken. Coalitiepartners GroenLinks en D66 opperden al eens, juist om de kwetsbare bruggen en kades te beschermen, dan maar helemaal grote delen van de binnenstad autovrij te maken.



Dat vindt de vertrekkend wethouder een slecht plan. Bereikbaarheid is volgens haar belangrijk voor het economisch herstel van de stad na de pandemie: 'Dat je van sommige grachten mooie promenades maakt voor wandelen is een prima idee, maar er zeg maar een soort reservaat van maken, dat zou ik niet willen voorstellen.'

De nieuwe job in Utrecht betekent ook dat het gezin Dijksma weer de biezen moet pakken. IJburg wordt verlaten ('we zijn er allemaal van gaan houden'), maar wat daarvoor in de plaats komt is nog de vraag. 'De Amsterdamse huizenmarkt is een drama maar die in Utrecht is minstens zo erg. Ik heb mijn eerste mislukte bod op een huis al achter de rug, dus het zal niet gemakkelijk worden een nieuwe plek te vinden, maar dat gaan we wel doen.'



