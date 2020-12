Supermarkten en verswinkels mogen langer open in aanloop naar kerst

Supermarkten en verswinkels die groter zijn dan driehonderd vierkante meter mogen in aanloop naar kerst langer open zijn. Met de maatregel hoopt de gemeente de drukte in de winkels te spreiden en kunnen klanten veilig boodschappen doen en zich toch aan de coronaregels houden.

Op 21, 22 en 23 december mogen de supermarkten en verswinkels tussen 22.00 en 24.00 uur geopend blijven. Er zit wel een haakje aan die extra lange openingstijd, want de verkoop van alcohol na 20.00 uur blijft verboden. Rond middernacht toch nog dat vergeten flesje rode wijn voor bij het kerstdiner halen, dat zit er dus niet in.

Omdat de supermarkten verwachten dat veel klanten de coronaregels in acht nemen en daardoor kerst in kleine gezelschappen thuis vieren, denken ze dat het dit jaar extra druk wordt in de winkels. Door de sluiting van de horeca is een kerstdiner in een restaurant ook niet mogelijk. En het advies om vooral niet naar het buitenland op vakantie te gaan zal de drukte in de supermarkten alleen maar vergoten.

Minisupermarkten en 'gemakswinkels' (duurder en een beperkt assortiment) vallen niet onder de verruiming van de openingstijden. Consumenten doen daar over het algemeen niet hun kerstinkopen, zo schrijft de gemeente. Grote drukte bij die winkels wordt daarom niet verwacht.