Café 't Mandje verkocht aan NV Zeedijk: 'Toekomst is gegarandeerd'

Door de coronacrisis heeft 't Mandje, de kroeg die bekend staat als het eerste homocafé van de stad, het erg moeilijk. Ook de overheidssteun was niet toereikend, liet eigenares Diana van Laar eerder weten.

Er werd daarom geld ingezameld via een oproep op Facebook. En dat bleek al snel een groot succes te zijn: veel mensen wilden doneren. 'Het is mijn eer te na, maar wat geweldig hoe mensen reageren', zei Van Laar, het nichtje van oprichter Bet van Beeren, vanuit haar lege kroeg eerder tegen AT5.

Verkoop

Maar nu heeft de eigenares ook een oplossing gevonden op de lange termijn. Vastgoedbeheerder NV Zeedijk is van plan om het café over te kopen, en daarmee is de toekomst van 't Mandje gegarandeerd, aldus Van Laar. 'Met de NV Zeedijk hebben we iemand gevonden die ons verhaal begrijpt en zorgt dat ’t Mandje in stand blijft', zegt ze daarover tegen Het Parool.

LHBTQ-beweging

De vastgoedbeheerder is van plan om een stichting op te richten, die het café en de drie appartementen daarboven beheert. 'Daarmee houden we dit culturele erfgoed in stand', aldus Janny Alberts, directeur van de NV Zeedijk.



De vastgoedbeheerder garandeert dat de bar - na de lockdown- een café en ontmoetingsplek voor de lhbtq-beweging blijft.