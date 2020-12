LHBTIQ-activiste Dinah Bons zet zich in tegen discriminatie. 'Belangrijk om een duidelijke stem te hebben'

In Amsterdam is geen ruimte voor discriminatie of racisme. De gemeente Amsterdam voert daarom samen met verschillende bekende Amsterdammers opnieuw campagne om Amsterdammers op te roepen voor elkaar op te komen. Ambassadeur Dinah Bons zet zich in tegen discriminatie van transgenders van kleur en deelt haar ervaringen in het AT5 programma Amsterdam Informeert.

AT5

LHBTIQ-activiste Dinah Bons vertelt in Amsterdam Informeert dat ze haar hele leven al met racisme en discriminatie te maken heeft. 'Ik voelde al op jonge leeftijd dat ik door mijn huidskleur een andere positie had. Later kwam daar ook homoseksualiteit en genderidentiteit bij. En ja, dat kon je ook wel goed zien aan mijn levensstijl en daardoor ben je kwetsbaarder in deze maatschappij.'

Quote Gelukkig zijn er soms mensen die zorgen dat het stopt. Dinah Bons, Ambassadeur

Dinah vertelt dat ze verschillende keren met geweld te maken heeft gehad. 'Van je fiets afgetrokken worden, in elkaar getrapt worden. Gelukkig zijn er soms mensen die geluid maken en zorgen dat het stopt.' Maar niet iedereen spreekt zich uit tegen discriminatie en racisme, terwijl dat volgens Dinah juist zo belangrijk is. Op welke manier dan ook. 'Ik vind dat dat echt moet want ik ben een persoon die van mensen houdt en dan ook van alle mensen. Dus ik vind het belangrijk om daar een duidelijk stem in te hebben.'

Quote Ik ben een persoon die van mensen houdt. Van alle mensen. Dinah Bons

Met de campagne Kom op Amsterdam! wil de gemeente duidelijk maken dat discriminatie en racisme niet thuis horen in de stad. Amsterdammers worden dan ook opgeroepen om op te staan tegen discrminatie. Naast Dinah Bons zetten onder meer zangeres Glennis Grace , oud Ajax-voorzitter Michael van Praag en schrijver Natascha van Wezel zich in voor de campagne.

Meer informatie over de campagne op amsterdam.nl/komop