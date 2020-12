Gemeente ontwikkelt kaart waarop je kunt zien waar het druk is

De gemeente heeft een nieuwe kaart ontwikkeld, waarop je in één oogopslag kunt zien hoe druk het is in de stad. Amsterdammers worden verzocht om de drukste gebieden in elk geval te vermijden.

In principe geldt het advies: blijf zoveel mogelijk thuis. Maar sommige Amsterdammers willen toch wel weer eens op pad. De afgelopen maanden bleken bepaalde plekken daardoor opeens heel populair te zijn. Parken, pleinen, markten, winkelstraten, en de Wallen wisselden elkaar daarbij af.

Drukke gebieden

De gemeente wil er daarom voor zorgen dat bewoners hun schaarse bezoekjes zo goed mogelijk plannen. Als ze bijvoorbeeld op een rustig moment door het park wandelen, is de kans kleiner dat zij besmet raken met het coronavirus.

Om een actueel beeld te krijgen van de situatie in een bepaald gebied, is de applicatie druktebeeld.amsterdam.nl ontwikkeld. Daarop is te zien in welke delen van de stad het druk is, en wordt bovendien duidelijk of er al veel mensen meereizen met de pont.

Adviezen over looproutes

Amsterdammers kunnen ook hun eigen 'drukte-ervaring' delen, zodat de informatie up-to-date blijft. In de toekomst zullen er daarnaast nieuwe functies worden toegevoegd. Het gaat daarbij onder meer om hotspots, adviezen over looproutes en actuele coronamaatregelen.