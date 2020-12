Komt er een experimentele heropening van nachtclubs met sneltests?

Eigenaren van nachtclubs hopen eind januari van start te kunnen gaan met een experimentele heropening van clubs. Als je bij de deur kan aantonen dat je negatief bent getest, mag je de club betreden. Bij een van de sneltestlocaties in de stad kan de test worden afgenomen, waarna het resultaat via een waterdichte app wordt gekoppeld aan je DigiD.

Het plan is om het experiment uit te voeren bij vier clubs. De Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft dit ontwikkeld samen met het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC).

Het protocol van het plan is ingediend bij de gemeente en wordt een dezer dagen op het gemeentehuis besproken.

Volgens Pim Evers, voorzitter van de Amsterdamse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft het plan kans van slagen. 'Op het gemeentehuis realiseert men zich ook dat jongeren het niet meer volhouden en dat we ze uitzicht moeten bieden op iets leuks, dus ik verwacht dat er op een positieve manier naar ons protocol zal worden gekeken.'

Sneltest

De sneltest kan worden gedaan bij een GGD, testlocatie ergens middenin de stad of bij een van de testlocaties die de horeca zelf inrichten. De precieze invulling hiervan moet binnenkort duidelijk worden. Vervolgens wordt de uitslag van de test gekoppeld aan je DigiD en zichtbaar in een app, legt Evers uit. Dit gebeurt op een anonieme manier, zodat bij het controleren aan de deur geen naam- of persoonsgegevens te hoeven worden verstrekt.

Als je een negatief testresultaat bij de deur kunt laten zien, mag je na de gebruikelijke triage de club binnen. Voor alle zekerheid wordt van alle gasten ook de temperatuur opgemeten. 'Bijkomend voordeel is dat jongeren getest worden die zich normaal niet laten testen', zegt Evers.

En als iemand een positieve uitslag op zijn sneltest krijgt, wordt natuurlijk onmiddellijk actie ondernomen, verzekert hij.