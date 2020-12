Coalitiepartijen komen met initiatief om lokale economie Zuidoost te stimuleren

De coalitiepartijen hebben een initiatiefvoorstel ingediend om een eerlijke, lokale en duurzame economie in Zuidoost te stimuleren. Ze baseren zich daarbij op 'Community Wealth Building', een aanpak die in Engeland en de Verenigde Staten al eerder gebruikt is.

Het idee daarbij is dat het geld dat in een bepaald gebied wordt verdiend, zoveel mogelijk terugvloeit naar bewoners van dat gebied. Bijvoorbeeld door nieuwe vormen van lokaal ondernemerschap te stimuleren, of door meer in te kopen bij lokale ondernemers.

Daarnaast is het de bedoeling dat bedrijven die in dat gebied zijn verankerd, meer mensen uit de gemeenschap aannemen.

Rijke bedrijven, maar ook mensen met lage inkomens

Volgens Groenlinks, D66, PvdA en SP is deze aanpak ook geschikt voor Zuidoost. Een stadsdeel waar veel wordt verdiend (waaronder in de omgeving van de Arena), maar dat ook te maken heeft met hoge armoedecijfers.

Het geld dat er verdiend wordt, komt dus veelal niet terecht bij de bewoners, zo benadrukken de partijen. 'Veel verdwijnt in de handen van de anonieme aandeelhouders van bedrijven. Daardoor ontstaat er grote ongelijkheid tussen rijke bedrijven enerzijds, en mensen met lage inkomens anderzijds.'

Al eerder toegepast

De hoop is dat Community Wealth Building daar verandering in brengt. Het economische model is eerder al gebruikt in de Amerikaanse stad Cleveland en de Engelse stad Preston. En dat is succesvol geweest, vinden de partijen.



Zo is het publieke geld dat terugstroomt in de lokale economie in Preston gestegen van 39 naar 75 procent. Wat weer heeft geleid tot veel lokale werkgelegenheid.

Ondersteunen

GroenLinks, D66, PvdA en SP zien dat ook graag in Zuidoost gebeuren. Ze willen daarom dat de gemeente organisaties, bedrijven en mensen uit de gemeenschap gaat ondersteunen; zodat dit mogelijk gemaakt wordt.