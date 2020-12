Promes heeft gesprek met Ten Hag en traint weer mee met Ajax

Quincy Promes traint weer mee met Ajax. Na een gesprek vanochtend met trainer Erik ten Hag is de aanvaller weer bij de selectie gevoegd.

Promes werd afgelopen zondag gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een ernstig steekincident in een loods in Abcoude. Een neef van Promes zou bij dat incident zwaar knieletsel hebben opgelopen. Promes ontkent enige betrokkenheid en werd maandag weer op vrije voeten gesteld. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Gisteren al had Promes een gesprek met Ajax-directeuren Edwin van der Sar en Marc Overmars, schrijft de NOS. Na het gesprek van vanochtend met Ten Hag ziet Ajax geen reden om Promes nog langer buiten de selectie te houden