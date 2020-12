GGD over de kerstdagen: 'Geef elkaar geen knuffel en zoen'

Debbie Mensink van de GGD hoopt dat Amsterdammers zich goed aan de regels gaan houden tijdens de feestdagen. 'Het is dan wel heel erg belangrijk dat jij geen klachten hebt of niet in quarantaine zit en dit geldt ook voor je bezoek', aldus Mensink. Daarnaast zijn ook de algemene coronaregels nog steeds belangrijk. 'Bijvoorbeeld door handen wassen en de anderhalve meter afstand van elkaar te houden', vertelt Debbie Mensink.

Meer dan de helft van de herleidbare coronabesmettingen vindt thuis plaats. Daarom is de gemeente de campagne ‘IK HOU afstand VAN JOU' gestart. De GGD hoopt dat Amsterdammers zich door deze campagne meer bewust worden van hoe je besmettingen in huis voorkomt. Zeker met de feestdagen op komst.

Delana is één van de vele Amsterdammers die het corona virus opliep. Ze juicht de campagna daarom ook toe. Ze vertelt in het AT5 programma Amsterdam Informeert hoe het was om corona te hebben. 'Daar was ik heel erg van geschrokken, omdat ik voor mijn gevoel altijd heel erg voorzichtig

ben geweest vanaf het begin.' Delana werkte veel thuis en deed online boodschappen, maar toch liep ze het corona virus op. 'En op een gegeven moment merkte ik dat ik geen smaak had en kreeg ik verschrikkelijke hoofdpijn.'

Debbie Mensink hoopt dat mensen die normaal gesproken grote kerstdiners houden, dit jaar alternatieven daarvoor bedenken. Bijvoorbeeld online of het opdelen in kleinere groepjes.

'Ik raad iedereen aan om het klein te houden. Bescherm elkaar want dat is heel belangrijk en maak er een mooie en veilige feest periode van', vertelt Delana.