Groot bedrag aan luxegoederen buitgemaakt bij ramkraak Louis Vuitton

Bij de ramkraak op een winkel van Louis Vuitton in de P.C. Hooftstraat is vannacht een groot bedrag aan luxegoederen buitgemaakt. Een 27-jarige verdachte kon kort na de ramkraak worden aangehouden.

De ramkraak gebeurde vannacht rond 04.00 uur. De politie vermoedt dat er met een gestolen Seat Ibiza op de winkel is ingereden. De schade aan de voorkant van het pand is groot.

Enkele kilometers verderop, op de Herculesstraat in Zuid, trof de politie na de ramkraak de beschadigde Seat aan. Bij de auto werd een deel van de gestolen luxegoederen aangetroffen. Enkele minuten na het aantreffen van de auto, kon de politie de 27-jarige verdachte aanhouden. Daarbij werd een waarschuwingsschot gelost.

De gebruikte Seat is vermoedelijk enkele uren voor de ramkraak gestolen op de Kinkerstraat in West. De politie is op zoek naar mensen die voorafgaand aan de ramkraak iets opvallends hebben gezien. Dat geldt voor zowel de P.C. Hooftstraat en de Herculesstraat in Zuid, als voor de Kinkerstraat in West.