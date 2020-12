Gemeente biedt gratis hulp aan Amsterdammers met geldproblemen

Bij veel Amsterdammers stapelen de geldproblemen zich op door de coronacrisis. De gemeente biedt gratis hulp voor mensen die in armoede leven. 'Het wordt elke keer weer moeilijker en moeilijker, want die schuld wordt groter en groter', vertelt Mara.

Mara beschrijft het als een vicieuze cirkel waar je in terecht komt. Ze dacht vaak 'ja joh, het komt wel goed' maar helaas was dat niet het geval. Vooral vanwege trots durfde ze niet bij vrienden en familie aan te kloppen. 'Dus dan denk je: "ik zoek wel een manier om dit op te lossen".

Mara weet hoe het is om geldproblemen te hebben. 'Je contract wordt niet verlengd en dan begint de ellende want dan kom je hier te kort en daar te kort.'

Gratis hulp in elk stadsdeel

In elk stadsdeel zijn er maatschappelijke organisaties waar Amsterdammers gratis hulp kunnen krijgen voor hun geldproblemen. 'Het is belangrijk om hulp te zoeken, wacht dus niet te lang en neem contact met ons op', vertelt Hasgul Celik, schuldhulpverlener bij Sezo. 'Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen met betalingsachterstanden, het aanvragen van een uitkering en we maken ook een overzicht van al je rekeningen.'