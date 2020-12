Nanninga en Eerdmans doen met nieuwe partij JA21 mee aan verkiezingen

Beiden stapten vorige maand uit FvD vanwege antisemitische geluiden binnen de jongerenbeweging waartegen partijleider Baudet volgens hen niet hard genoeg optrad. Dat deden ook onder anderen raadslid Kevin Kreuger en duo-raadslid Adrien de Boer, waarmee de gehele Amsterdamse fractie uit FvD stapte. Al vrij snel na deze exodus hintten Nanninga en Eerdmans op Twitter naar een nieuwe partij.

'Brede volkspartij op rechts'

Enkele dagen later bevestigden de twee bezig te zijn met het oprichten van een nieuwe partij. Wel gaven ze toe onder grote tijdsdruk te werken, omdat partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen zich voor 21 december moeten inschrijven.



'Nog altijd bestaat in Nederland de behoefte aan een brede volkspartij op rechts', is te lezen op de website van JA21. Wie er verder op de lijst komen te staan is nog niet bekend.