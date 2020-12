Gemeente looft toch geen beloning uit voor coronaproof oud en nieuw-feestjes

Creatieve ideeën om oud en nieuw ondanks de coronamaatregelen en het vuurwerkverbod op een leuke manier te vieren, zouden beloond worden. Maar daar wordt nu vanwege de aangescherpte maatregelen dus toch vanaf gezien.

1.500 euro

Het idee was dat iedere week tot aan 31 december een selectie van 5 winnaars bekend zou worden gemaakt. Geselecteerde initiatieven konden een budget krijgen tot wel 1.500 euro om de concepten daadwerkelijk uit te voeren.

De eerste inzendingen waren al binnen. Zo ging het AT5-programma Wij Zijn Amsterdam deze week langs in Zuidoost bij een van de initiatieven. De kinderen Sylvia, Wander, Flynn en Jerai hadden bedacht om vuurwerk na te bootsen met LED lampen.

'Iedereen die heeft bijgedragen willen we ontzettend bedanken voor de inzet en creativiteit', aldus de gemeente. 'We wensen iedereen een veilig en gezond oud en nieuw, in afwachting van betere tijden.'