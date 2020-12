Lachgaskoerier overvallen in Zuidoost, twee verdachten aangehouden

Aan de straat Heesterveld in Zuidoost is vanmorgen een lachgaskoerier belaagd door twee overvallers. De politie heeft inmiddels twee verdachten aangehouden.

De koerier kreeg vanmorgen een bestelling binnen, maar toen hij bij het opgegeven adres aankwam, trof hij twee mannen aan die niet wilden betalen. Een van hen gebruikte vervolgens geweld. Volgens een getuige zou deze verdachte een kopstoot hebben uitgedeeld.

Kort na de melding kon de politie deze verdachte aanhouden in een wooncomplex. Later werd ook een tweede verdachte aangehouden, zoals te zien in onderstaande video.