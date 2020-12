Verbouwing en nieuwbouw langs Hoogoorddreef gaat van start: 'Deel van de weg wordt bouwterrein'

Begin 2021 starten de werkzaamheden aan het Zandkasteel en The Framebuilding aan de noordzijde van de Hoogoorddreef. Dat betekent dat de Hoogoorddreef deels wordt ingericht als bouwterrein. In het AT5-programma Het Verkeer spreken we met stadsdeelregisseur Edwin van den Brink over de plannen.

In het voormalig kantoorgebouw van ING, ook wel het Zandkasteel genoemd, komen zo’n 300 woningen, maatschappelijke voorzieningen, horeca en een fietsenberging. Daarnaast wordt een nieuwe woontoren, The Framebuilding, gebouwd met ruim 200 woningen.

'Ik vind het top want het is toch een heel bijzonder gebouw'

Voorbijgangers die we spreken zijn over het algemeen positief over de bouwplannen. 'Het is jammer dat zo'n mooi gebouw leeg staat dus ik verwelkom nieuwe bewoners want dat zijn natuurlijk ook weer potentiële klanten', vertelt de eigenaar van de oliebollenkraam op het Bijlmerplein. Wel zijn een aantal bang dat de nieuwe woningen niet te betalen zijn voor de bewoners van Zuidoost zelf. 'Goed dat ze de Bijlmer opknappen maar de mensen hier worden achtergelaten.'

Hoogoorddreef versmald voor autoverkeer

De noordelijke weghelft van de Hoogoorddreef wordt de komende jaren gebruikt als bouwterrein. Dit is vanaf het station Bijlmer ArenA tot aan de kruising met de Flierbosdreef. 'Autoverkeer heeft hier minimaal last van', aldus Van den Brink. 'Van beide richtingen rijden ze nu over de zuidelijke weghelft.'

De bouwwerkzaamheden starten in januari 2021 en zijn naar verwachting eind 2024 klaar.