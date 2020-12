IJplein uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht

Amsterdam heeft het IJplein in Noord uitgeroepen tot gemeentelijk beschermd stadsgezicht, waarmee het gebied is beschermd. Eventuele ingrepen in de bebouwing of openbare ruimte moeten voortaan worden afgewogen tegen de cultuurhistorische waarde van het gebied.

Het IJplein, dat zo'n dertig jaar geleden werd ontworpen door gerenommeerd architect Rem Koolhaas, staat bekend om zijn bijzondere architectuur. Typisch is dat de bouwblokken zo gebouwd zijn dat zoveel mogelijk bewoners vanuit hun woning het IJ kunnen zien. Ook passen de pastelkleuren op de gebouwen bij het groen eromheen.

Beschermd

Een groot deel van Noord is al beschermd stadsgezicht, zoals de Van der Pekbuurt, Bloemenbuurt, Vogelbuurt en de Tuindorpen. Omdat er plannen zijn voor de ontwikkeling van het gebied, droeg de vereniging van eigenaren 't IJ samen met de huurders het IJplein voor als beschermd stadsgezicht.

'Het is ten eerste het eerst uitgevoerde project van Rem Koolhaas', vertelde een van de indieners vorig jaar aan AT5. 'Bovendien is het bijzonder omdat het het laatste project is geweest dat voor honderd procent sociaal was en daarvoor gemaakt was.' Honderd procent sociale huur is de wijk trouwens niet meer, er zijn inmiddels ook koopwoningen.

Stadsbestuur

Het stadsbestuur stemde in september al in met de plannen voor het beschermd stadsgezicht, inmiddels is de gemeenteraad ook overstag. Bekijk hieronder de reportage die AT5 eerder met de bewoners maakte.