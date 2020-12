Misère bij het chique Hilton en Waldorf Astoria: 'In Amsterdam al honderd mensen ontslagen'

Normaal gesproken viert de internationale jetset er de feestdagen. Nu zijn de schitterend versierde zalen en gangen leeg. De dure hotels in de stad lijden grote schade. Manager Roberto Payer vindt dat Amsterdam zich meer moet inzetten voor het toerisme: 'Mijn bedrijf heeft in totaal wel twintig miljoen verlies geleden.'

Een gigantische strik van lichtjes siert de gevel, overal staan kerstkransen en bomen, maar alleen het schaarse personeel dat nog in het Waldorf Astoria aan de Herengracht werkt kan ervan genieten. De meeste kamers zijn leeg. Manager Roberto Payer leidt ons rond door de fraaie versierde gangen en kamers. 'Normaal zijn nu alle kamers bezet. En het restaurant is volgeboekt. Nu was dat in één keer, pats, weg.'

In een kamer staat nu een gedekte tafel. 'Zo kunnen de mensen het eten dat ze beneden bestellen hier gebruiken. Is er toch nog een beetje sfeer.' Het Waldorf probeert met take-away toch nog wat omzet te maken. Ook mensen die niet in het hotel slapen kunnen er bestellen.

De Italiaanse Amsterdammer, opgegroeid in Friuli bij Venetië, spreekt zangerig, maar de boodschap is hard. 'Wij hebben dit jaar in Amsterdam al honderd mensen moeten laten gaan. Mensen uit Ghana, mensen uit Nigeria, die elke maand geld naar hun familie sturen. Misschien nemen ze mij dat kwalijk. Maar ik had ontzettend veel emotie om die mensen te ontslaan. Een gevoel van verlies. En nog steeds. Ik hoop dat ik ze weer kan aannemen als het beter gaat.'

Payer managet het Waldorf Astoria en het Hilton. Plekken waar een lege kamer meteen behoorlijk pijn doet. Het restaurant (twee Michelinsterren) moest vorige week ook dicht. Een kleine ramp, zegt Payer. 'Driehonderd couverts. Weg. En wat denk je dat een kamer kost? Gemiddeld 800 euro. In totaal, niet alleen bij mij, heeft mijn bedrijf al wel twintig miljoen verlies geleden.'

We lopen langs een achttiende-eeuwse zaal met uitbundig gedekte tafel, waar niemand zit. We mogen filmen in de spa, want niemand heeft last van privacy problemen. De gigantische binnentuin is fraai versierd voor helemaal niemand. Door het ontbreken van elke beweging is de sfeer zelfs een beetje spookachtig.

Van Amsterdam verwacht Payer in de toekomst dan ook een andere houding ten opzichte van het toerisme. Hij verwijt het stadsbestuur dat het zich kritisch uitliet tegenover de toeristenstroom die naar de stad trok in de tijden voor corona. Er wordt ingezet op een ander soort toerist, de zogeheten 'kwaliteitstoerist'. Maar volgens Payer heeft dat ook bij de rijkere toeristen in het buitenland kwaad bloed gezet.

'Door dat soort uitspraken denken mensen: 'Wij zijn niet welkom in Amsterdam. Nou, dan gaan we wel ergens anders heen. Dan moet je mensen proberen te overtuigen. Dan ben je bezig om, in plaats van Amsterdam te promoten, jezelf te verdedigen. Dat is niet goed.'