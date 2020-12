Blijdschap in Noord nu 'ligakoek-kunstwerk' even weg is: 'Nog liever grasveld dan dat ding'

Maar wat blij zijn veel van de bewoners rond de Meeuwenlaan in Noord nu kunstwerk De Muur even weg is. De Rooie Rotmuur, Klaagmuur of Ligakoek, zoals de muur beter bekendstaat, is aan vervanging toe en is daarom onlangs weggehaald. Maar niet voor lang: eind deze maand wordt er een nieuwe geplaatst.