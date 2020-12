Digitale expositie 'Corona in de stad' 100.000 keer bezocht

Nu de stad is stilgevallen is de digitale tentoonstelling opnieuw actueel geworden. Een team van gastcuratoren maakte in het voorjaar een selectie uit de honderden inzendingen voor de inrichting van een aantal digitale themazalen.

Zo is het mogelijk om te dwalen door het verlaten Centraal Station en een bezoek te brengen aan de apocalyptische wallen in de digitale zaal 'De stille stad'. In de 'anderhalvemetersamenleving-zaal' kan je ontdekken hoe Amsterdammers omgaan met de afstand. Ook AT5-verhalen zijn in de expositie te zien.

De tentoonstelling leeft en dat betekent dat hij blijvend aangevuld wordt met nieuwe werken.